الذهب يرتفع قليلاً في انتظار بيانات اقتصادية قد تؤثر على أسعار الفائدة

ارتفع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء، إذ كان حبيس نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاصة بأسعار الفائدة.

وصعد الذهب 0.1 في المئة إلى 1842.37 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة من 0245 بتوقيت جرينتش، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة أيضا إلى 1852.10 دولار.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للمركزي الأمريكي غدا الأربعاء.

وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو، وإلى ذروة 5.3 بالمئة في يوليو.

ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.76 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.26 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1507.90 دولار.