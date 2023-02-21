الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم فى استئناف الإعلامى تامر أمين على حكم تغريم عبد الناصر زيدان

تامر أمين
تامر أمين

تصدر  محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم الثلاثاء الحكم في الاستئناف المقدم من الإعلامي تامر أمين، وذلك على حكم تغريم عبد الناصر زيدان، للمطالبة بعشرة مليون جنيه، لما أصابه من أضرار مادية و أدبية والذي يطالب بتغليظ حكم أول درجة.

 

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض.

 

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

 

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.


وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.

محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الحكم الاستئناف عبد الناصر زيدان الاعلامي تامر أمين

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وائل لطفي

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