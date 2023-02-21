الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات للسيطرة على حريق ضخم فى مخزن بالدقهلية

شهدت قرية منشأة الجمال، التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، نشوب حريق ضخم في أحد المخازن لقش الأرز والمقام على مساحة نصف فدان.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ بنشوب حريق ضخم في أرض تقدر بنصف فدان وتصاعد السنه الدخان في القرية

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق في مخزن لقش الأرز والتبن، في عزبة حسونة بقرية منشأة الجمال التابعة للمركز، ملك المواطن محسن محمد السعيد

وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق، والتي دفعت بعدد 4 سيارات مطافي للسيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على صحة وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما استهل "الخولي" المجلس بتقديم الشكر لعمداء ومديري البرامج العلمية ببداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023 وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما حققته جامعة المنصورة الجديدة من تقدم في جميع المجالات العلمية والنشاطات الطلابية وغيرها من الفاعليات ،وقدم الشكر للقائمين على أعمال الكنترولات والانتهاء من اعمال التظلمات وأثنى سيادته بشكل خاص على وحدة التصحيح الالكتروني بالجامعة.

وقد صادق المجلس سلفاً في انعقاد الاول على موضوعات وقرارات الجلسة الثامنه عشرة المنعقدة يوم الأثنين ، هذا وقد ناقش المجلس استعدادات الجامعة والكليات للفصل الدراسي الثاني 2023، وتحديد المقررات المطروحة وتوزيع الجداول الدراسية وتحديد متطلبات وتجهيزات المعامل من كيماويات وخلافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير كل متطلبات ومستلزمات المعامل في الفصل الدراسي الثاني ، ومناقشة تقارير منصة ماجروهيل ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني ونظام إدارة التعلم LMS ، ونظام تعليم الطلاب SIS ، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022-2023 لكل كليات الجامعة، ونتائج التظلمات وإحصائيات النتيجة ، ومناقشة الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي متضمنة مواعيد امتحانات منتصف الفصل ونهاية الفصل القادم.