محافظ أسوان يلتقى الوفود الأجنبية قبل تعامد الشمس على رمسيس الثانى

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لفتة راقية، حيث دعا ممثلى الوفود الأجنبية وذلك لتكريمهم للمشاركة بمهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون تقديرا منه لجهودهم لإنجاح هذه الدورة وعرفانا من مؤسسات الدولة المصرية للشراكات مع الدول الأجنبية والعربية.

جاء ذلك قبل الاستعدادات للانتقال لمدينة أبو سمبل غدا لمتابعة الحدث الأهم والأروع وهو تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

والتقى محافظ أسوان رؤساء وممثلى وفود 10 دول أجنبية للفنون الشعبية بالأزياء الفلكلورية الخاصة بهم، وهي فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا بحضور الفنان أحمد الشافعي مدير المهرجان وإيمان حمدى مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، وتبادلا الهدايا التذكارية.

ويأتى لقاء المحافظ بالوفود الأجنبية تأكيدا على أن الثقافة والفن هما أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للتعرف على ثقافات وفنون وتراث الدول، ليضفى المهرجان أجواء من البهجة والسعادة والفرحة على المشاهدين لهذه العروض الفنية الراقية سواء كانوا من المواطنين أو من السائحين الزائرين وهو ما شاهدناه منذ إطلاق إشارة البدء للديفيلية على مياه نهر النيل الصافية.

وقدم سيادته التحية إلى وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة ، وأيضاً لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بقيادة الدكتورة إيمان نجم ، بالإضافة إلى سفارات الدول المشاركة وأشاد بدورهم الكبير فى نجاح فعاليات المهرجان ، وتقديم كافة التسهيلات لحضور الفرق.

مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون