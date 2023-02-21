الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محافظ أسوان يلتقى الوفود الأجنبية قبل تعامد الشمس على رمسيس الثانى

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

قدم  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لفتة راقية، حيث دعا ممثلى الوفود الأجنبية وذلك لتكريمهم  للمشاركة  بمهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون  تقديرا منه لجهودهم لإنجاح هذه الدورة وعرفانا من مؤسسات الدولة المصرية للشراكات مع الدول الأجنبية والعربية.

جاء ذلك قبل الاستعدادات للانتقال لمدينة أبو سمبل غدا لمتابعة الحدث الأهم والأروع وهو تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

والتقى محافظ أسوان رؤساء وممثلى وفود 10 دول أجنبية للفنون الشعبية بالأزياء الفلكلورية الخاصة بهم، وهي فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا بحضور الفنان أحمد الشافعي مدير المهرجان وإيمان حمدى مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، وتبادلا الهدايا التذكارية.

ويأتى لقاء المحافظ بالوفود الأجنبية تأكيدا على أن الثقافة والفن هما أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للتعرف على ثقافات وفنون وتراث الدول، ليضفى المهرجان أجواء من البهجة والسعادة والفرحة على المشاهدين لهذه العروض الفنية الراقية سواء كانوا من المواطنين أو من السائحين الزائرين وهو ما شاهدناه منذ إطلاق إشارة البدء للديفيلية على مياه نهر النيل الصافية.

وقدم سيادته التحية إلى وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة ، وأيضاً لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بقيادة الدكتورة إيمان نجم ، بالإضافة إلى سفارات الدول المشاركة وأشاد بدورهم الكبير فى نجاح فعاليات المهرجان ، وتقديم كافة التسهيلات لحضور الفرق.

مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون
مدينة أبو سمبل تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني الملك رمسيس الثاني اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الوفود الأجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

أستاذ جراحة عيون محذرًا من النوم بالعدسات اللاصقة: يؤدى لفقدان البصر

ارتفاع عدد وفيات الأمطار الغزيرة فى البرازيل إلى 40

رنا رئيس تكشف عن أحدث أعمالها السينمائية خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية