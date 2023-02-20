الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب: الاستثمار التشاركي بين القطاع الخاص و«التعليم» يحتاج لمزيد من المرونة

النائب إيهاب زكريا
النائب إيهاب زكريا

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الاثنين، اقتراحًا مقدم من إيهاب زكريا عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بشأن سد الفجوة في المدارس الرسمية المتميزة لغات والمدارس اليابانية طبقا لتنامي الطلب المجتمعي، خاصة من الطبقة الوسطي التي تري أن التعليم الحكومي المتميز هو أفضل استثمار للأجيال القادمة وما تحققه هذه الانماط المدرسية من رفع العبء عن موازنة التعليم طرديا.

واقترح النائب مزيد من المرونة والتسويق وتحفيز القطاع الخاص لسد الفجوات وتبسيط الإجراءات والبيروقراطية بجانب صيغ تعاقدية متوازنة تحقق العائد الاستثماري المقبول وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يمثله السوق المصري كسوق واعد في نطاق التعليم طبقا للزيادة السكانية.

وأكد زكريا أن جذب الاستثمار يجب أن يكون قطاعيا ومحددا ومن خلال نماذج واضحة للمستثمر وتجارب حققت قصص نجاحها يمكن تسويقها لمجتمع الاعمال لتحقيق مستهدفات الدولة في خطة التنمية المستدامة التي تضع التعليم في أولوياتها التنموية نحو تحقيق النمو الاحتوائي والنهوض بالمجتمع حسب رؤية القيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التعليم الحكومي التنمية المستدام الاستثمارات الأجنبية المدارس اليابانية المدارس الرسمية النائب عبد السلام الجبلي النائب إيهاب زكريا جذب الاستثمارات الاجنبية

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