الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023 وترتيبها

الأهلي
الأهلي

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023 والذي يأمل جمهور المارد الأحمر في الحصول على اللقب الحادي عشر في تاريخه بعد فوزه بلقبين متتاليين في العام 2020 و2021.

وفقد اللقب العام الماضي بعد هزيمته من فريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية والتي أقيمت في المملكة المغربية وبعد خوض النادي الأهلي أولى مبارياته في النسخة الحالية.

وتستمر عمليات البحث من قبل الجمهور للتعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023.

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مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023

ووقع النادي الأهلي ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلًا من فريق “صن داونز الجنوب افريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني”.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول فريق صن داونز ويمتلك ست نقاط من مباراتين خاضهما نجح في الفوز بهما مسجلة أربعة أهداف وتلقى هدف وحيد.

وفي المركز الثاني فريق الهلال السوداني والذي خاض مباراتين فاز في واحدة وخسر في أخرى وله من رصيد النقاط ثلاث نقاط فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بعد أن خاض مباراة وحيدة وشهدت هزيمة بهدف دون رد من الهلال السوداني يخرج من الجولة الأولى بدون نقاط كذلك فريق القطن الكاميروني صاحب المركز الرابع والأخير والذي خاض مباراة واحدة وهزم فيها وخرج منها دون نقاط.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023

ويخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة في دوري ابطال افريقيا 2023 أمام فريق نادي صن داونز الجنوب افريقي حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد الأهلي والسلام وذلك يوم السبت الموافق 25 فبراير، وتنطلق المباراة في تمام الساعة  التاسعة  مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والعشيرة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

جدول ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الهلال

مجموعة الأهلى| القطن الكاميرونى يستضيف صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

وتعتبر مباراة الأهلي وصن داونز من مباراة المهمة التي يهتم بها جماهير الكرة المصرية والإفريقية حيث تشهد ندية بين الفريقين وهي مباراة ذات شهرة واسعة خاصة وأن الفريقين اصطدما ببعضهم البعض في النسخ الأخيرة من البطولة وكانت تتباين النتيجة في كل مواجهة المواجهات ما بين الفوز والهزيمه والتعادل.

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