السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الهلال

الأهلي
الأهلي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير المارد الأحمر، عن ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الهلال السوادني فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وتضم مجموعة الأهلي كلاً من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

خسر الأهلي من الهلال السوداني مساء اليوم السبت، فى الجولة الثانية لدور المجموعات، فى المباراة التي أقيمت على ملعب أم درمان بالخرطوم، بهدف نظيف سجله ماكابي ليليبو في الدقيقة 54.

بهذه الخسارة ظل الأهلي بلا نقاط فى المركز الثالث حيث لعب مباراة واحدة، بينما يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على القطن والهلال، بينما وصل الهلال للمركزالثاني بعد الفوز على الأهلي مساء اليوم ليحصل على أول ثلاثة نقاط له فى دور المجموعات، ويتزيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا الجولة الثانية

مركزالناديلعبفوزخسارةتعادللهعليهنقاط
1صن داونز2200416
2الهلال2110113
3الأهلي1010010
4القطن1010130

 

ولم يلعب الأهلي أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية، وتم تأجيل المباراة بدون تحديد موعد جديد.

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وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى مجموعات.

مجموعة الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي دورى ابطال افريقيا الهلال السوادني صن داونز لقطن الكاميروني الاهلى

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