جدول ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الهلال

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير المارد الأحمر، عن ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الهلال السوادني فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وتضم مجموعة الأهلي كلاً من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

خسر الأهلي من الهلال السوداني مساء اليوم السبت، فى الجولة الثانية لدور المجموعات، فى المباراة التي أقيمت على ملعب أم درمان بالخرطوم، بهدف نظيف سجله ماكابي ليليبو في الدقيقة 54.

بهذه الخسارة ظل الأهلي بلا نقاط فى المركز الثالث حيث لعب مباراة واحدة، بينما يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على القطن والهلال، بينما وصل الهلال للمركزالثاني بعد الفوز على الأهلي مساء اليوم ليحصل على أول ثلاثة نقاط له فى دور المجموعات، ويتزيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا الجولة الثانية

مركز النادي لعب فوز خسارة تعادل له عليه نقاط 1 صن داونز 2 2 0 0 4 1 6 2 الهلال 2 1 1 0 1 1 3 3 الأهلي 1 0 1 0 0 1 0 4 القطن 1 0 1 0 1 3 0

ولم يلعب الأهلي أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية، وتم تأجيل المباراة بدون تحديد موعد جديد.

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وحصل المارد الأحمر على المركز الرابع فى مونديال الأندية بعد الخسارة من فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث، بأربعة أهداف مقابل هدفين، كما خسر الأهلي من ريال مدريد الإسباني فى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية برباعية مقابل هدف.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى مجموعات.