الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس تحرير الوثائقية: هدفنا عدم ترك التاريخ المصرى على المشاع للآخرين

الوثائقية
الوثائقية

قال شريف سعيد، رئيس تحرير قناة الوثائقية إن رحلة القناة بدأت بالتعاون مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عندما قاموا بإنتاج وحدة للأفلام الوثائقية التي لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور والإعلام والخبراء في 2018.

الوثائقية

وأكد سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشركة المتحدة أرادت تطوير هذه التجربة الوثائقية الناجحة من خلال تأسيس أول قناة مصرية وثائقية وكان العنوان الرئيسي لهذه التجربة هو "حكايتنا بلسانا" أي عدم ترك التاريخ المصري على المشاع للآخرين. 

التاريخ المصرى الموثق

أضاف أن جميع الأعمال المعروضة على الوثائقية ستكون مطابقة لمعايير وتقاليد المجتمع والهوية المصرية، مؤكدًا أن الفيلم الوثائقي ذراع من أذرع القوة الناعمة، ونعلم كل العلم أنه سيكون هناك حرب على تلك القناة من قبل المعادين للوطن.

شريف سعيد قناة الوثائقية رئيس تحرير قناة الوثائقية أحمد الدرينى تسجيل التاريخ المصري النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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