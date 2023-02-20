الدفاع المدنى السورى: سقوط جرحى جراء تضرر مبانٍ فى ريفى حلب وإدلب

أعلنت الدفاع المدني السوري، الإثنين، عن سقوط جرحى من جراء تضرر مبان في ريفي حلب وإدلب بعد الزلزال الأخير، في نبأ عاجل عبر قناة العربية الإخبارية.

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة مساء الإثنين محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وأعلن مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ)، وشعرت به فرق فرانس برس بقوة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.

ووفقا لوكالة فرانس برس في المكان، أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.

وشاهد المراسل وسمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة أصلا، وأشخاصا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

وفقا لأفاد، سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7,8 درجة الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا، فيما نشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية، مساء الإثنين.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وذكر شهود عيان أن هناك مبانٍ انهارت في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مناشدات وصلت للدفاع المدني بالتوجه فورا لمدينة «جنديرس» بريف عفرين السوري بعد الهزة الأرضية في هاتاي.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة ساعدت بما تقارب الـ400 مليون دولار، أقرّ أنها تشمل الصحة والمواد الغذائية الأساسية، وأيضًا فى التعليم فدعمت المنظمة إعادة تأهيل مدارس لإعادة العمل فيها.