فرق مهرجان أسوان الدولي تؤدي عروضها الاستعراضية بجزيرة النباتات (صور)

أدت الفرق الفنية المشاركة بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في نسخته العاشرة، عروضها الاستعراضية، اليوم الاثنين، بجزيرة النباتات، استمرارا لفعاليات المهرجان الذي يشهد زخما فنيا وإقبالا جماهيريا كبيرا بأنحاء مدينة أسوان من أبنائها وضيوفها.

وفي كرنفال كبير قدمت الفرق فقراتها الفنية بجزيرة النباتات الشهيرة إحدى أهم معالم أسوان والتي تعد من أقدم حدائق العالم، وسط تفاعل وبهجة كبيرة من ضيوف وزوار الحديقة، حيث جاءت الفقرات لتعبر عن تراثها الشعبي الثري والتي عرضت كثيرا منه على مدار الأيام الماضية بمواقع وقرى المحافظة.

يقام المهرجان برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان، وتشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية قدمت عروضها في 14 موقعًا بمحافظة أسوان، منها 10 مواقع بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد.

وتستعد الفرق للانتقال لمدينة "أبو سمبل" لاستكمال الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير.

يذكر أن انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة، 16 فبراير الجاري ويستمر حتى 22 فبراير الحالي، بعد النجاح اللافت الذي حققته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم على مدار 9 دورات، كمرآة كبيرة عاكسة للتنوع الثقافي المصري عبر الفنون وتأكيد قيمة مصر كقبلة للسلام في العالم، وخصوصا عبر بوابتها الجنوبية حيث مدينة أسوان حاضرة الأجداد الأوائل، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.