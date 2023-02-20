الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرق مهرجان أسوان الدولي تؤدي عروضها الاستعراضية بجزيرة النباتات (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أدت الفرق الفنية المشاركة بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في نسخته العاشرة، عروضها الاستعراضية، اليوم الاثنين، بجزيرة النباتات، استمرارا لفعاليات المهرجان الذي يشهد زخما فنيا وإقبالا جماهيريا كبيرا بأنحاء مدينة أسوان من أبنائها وضيوفها.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

وفي كرنفال كبير قدمت الفرق فقراتها الفنية بجزيرة النباتات الشهيرة إحدى أهم معالم أسوان والتي تعد من أقدم حدائق العالم، وسط تفاعل وبهجة كبيرة من ضيوف وزوار الحديقة، حيث جاءت الفقرات لتعبر عن تراثها الشعبي الثري والتي عرضت كثيرا منه على مدار الأيام الماضية بمواقع وقرى المحافظة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

يقام المهرجان برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان، وتشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية قدمت عروضها في 14 موقعًا بمحافظة أسوان، منها 10 مواقع بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏حشد‏‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

وتستعد الفرق للانتقال لمدينة "أبو سمبل" لاستكمال الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير.

يذكر أن انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة، 16 فبراير الجاري ويستمر حتى 22 فبراير الحالي، بعد النجاح اللافت الذي حققته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم على مدار 9 دورات، كمرآة كبيرة عاكسة للتنوع الثقافي المصري عبر الفنون وتأكيد قيمة مصر كقبلة للسلام في العالم، وخصوصا عبر بوابتها الجنوبية حيث مدينة أسوان حاضرة الأجداد الأوائل، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

مهرجان أسوان الدولي للثقافة جزيرة النباتات مدينة اسوان الهيئة العامة لقصور الثقافة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

زلزال جديد يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر وفلسطين وسوريا

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

إمام عاشور يسجل أول أهدافه فى الدورى الدنماركى لـ ميتيلاند أمام فيبورج

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية وتحذر من رد أكبر على مناورات واشنطن وسيول

محافظ أسوان يلتقى اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة الأهلى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية