الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إمام عاشور أساسيًا مع ميتلاند أمام فيبورد بالدوري الدنماركي

عاشور
عاشور

تواجد إمام عاشور محترفنا المصري في صفوف ميتلاند الدنماركي، أساسيًا لأول مرة في تشكيل فريقه منذ انتقاله الشهر الجاري.

وبدأ إمام في التشكيل الأساسي لفريق ميتلاند أمام فيبورج ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الدنماركي.

 

 

وكان الإسباني ألبرت كابيلاس، المدير الفني لميتييلاند، أعلن قائمة فريقه صباح اليوم الذي يستعد لخوض مواجهة أمام مضيفه فيبورج، في إطار منافسات الدوري الدانماركي الممتاز (سوبر ليجا).

ويحل ميتييلاند، ضيفًا على فيبورج، في الثامنة مساءً، على ملعب (فيبورج ستاديوم)، في إطار الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الدانماركي.

وحسبما أعلن ميتييلاند، في بيان عبر موقعه الرسمي، فإن قائمة الفريق التي ستسافر لمواجهة فيبورج، ضمت 20 لاعبًا، من بينهم النجم المصري إمام عاشور، الذي يظهر للمرة الثانية على التوالي مع ميتييلاند.

وأشار الموقع ، إلى أن القائمة ستشهد غياب المدافع هنريك دالاسجارد، بسبب عدم الجاهزية، إلى جانب غياب المهاجم البرازيلي جونيور برومادو، بسبب الإصابة، والمدافع فيكتور باك، بسبب المرض.

ويحتل ميتييلاند، المركز التاسع في جدول الدوري الدانماركي، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فيبورج، المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

وكان إمام عاشور، قد سجل هدفًا لميتييلاند، في مرمى سبورتنج لشبونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الخميس الماضي، في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيستضيف ميتييلاند، مواجهة إياب دور الـ 32 لـ«يوروبا ليج»، يوم الخميس المقبل.

وانضم إمام عاشور، إلى صفوف الفريق الدانماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، بعقد يمتد حتي صيف عام 2025.

وقال إمام عاشور في تصريحات لقناة نادي ميتيلاند عبر المباراة: «بالتأكيد شعور رائع، أول هدف لي مع ميتيلاند، إحساس مختلف، إنه توفيق من عند الله، أشكر كل فرد في الفريق، لأنني أول ما أتيت، شعرت بأنني جزء من الفريق بالفعل».

إمام عاشور عاشور ميتلاند فيبورج ميتلاند الدنماركي

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