تفاصيل إحلال وتجديد مبنى ديوان عام محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها وحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها، حتى الآن، كما اطلعت المحافظ على الخطة الخاصة بالتشطيبات النهائية للواجهة الخارجية للمبنى وأيضًا التصميمات الداخليه لأقسام المبنى من إدارات وقاعات الاجتماعات ومركز خدمة المواطنين واطلعت على التصور النهائى للنصب التذكارى للشهداء الذى سيتم انشاؤه بالمنطقة المحيطة للمبنى.

فى السياق، ناقشت المحافظ خطة التنفيذ التى ستتم وفقًا لخطوات محددة لتحقيق مشروع متكامل يتناسب فيه كل مكون من مكوناته مع بعضه البعض، وبما يتفق مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية، مؤكدة الإسراع بمعدلات تنفيذ خطة تطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل وإنشاء النصب التذكارى والعمل بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمبنى.

وشهدت محافظ دمياط، الاثنين، اصطفاف 5 سيارات مكبس تم شراؤهم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، وذلك لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى ادارتى المركبات و المشتريات، كما اطلعت المحافظ على آلية العمل وإمكانيات تلك السيارات التى تصل سعة السيارة الواحدة منها ١٢ متر مربع وبقدرة محرك ٣٢٠ حصان ومزودين بعدد ٣٠ صندوق للقمامة.