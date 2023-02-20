الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير موقع إلكتروني يُنتج محتوى فني ورياضي مخالف للقانون بالجيزة

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني يقوم من خلاله ببث محتوى إنتاج "رياضي – إخباري – فني" بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني يقوم من خلاله ببث محتوى إنتاج "رياضي – إخباري – فني" مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني والمنصات الإلكترونية وإعادة توزيعها على متابعيه لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الربح المادي متخذاً من مسكنه مقراً لإدارة الموقع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر العقار المستخدم فى إدارة الموقع وأمكن ضبط (مالك ومدير الموقع) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على "مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – عدد كبير من التحويلات المالية نظير نسب مشاهدة الإعلانات على الموقع – جهاز لاب توب – برامج لنقل محتوى القنوات المشفرة وبثها على الموقع – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المالك والمدير المسئول عن الموقع ، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

الداخلية معلومات مباحث المصنفات أحد الأشخاص بث محتوى رياضي إخباري

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