إيتيدا تنظم ندوة حول تطبيقات منهجية «أجايل» للشركات الصغيرة والناشئة

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة عبر الإنترنت حول تطبيقات منهجية "أجايل" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يوم 27 فبراير عبر الإنترنت.

وتهدف الندوة إلى تقديم الدعم والتوجيه للشركات الصغيرة والناشئة للاستفادة من منهجية "أجايل" وتطبيقها بطريقة يمكن من خلالها تحسين أداء الموظفين ورفع الكفاءة التشغيلية.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات يقدم خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة لتعزيز الكفاءة الفنية للشركات وتحسين قدراتها الداخلية.

وينظم المركز ندوات وأنشطة لتأهيل الشركات لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها، كما يعمل على تغيير مفاهيم إدارة شركات البرمجيات لتتماشى مع المواصفات والمعايير العالمية، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع عملية نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالبرمجيات وتشجيع الشركات المصرية على تصدير منتجاتها من البرمجيات.