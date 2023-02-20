الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جابر البغدادى: صلاح القلب بتقوى الله واجتناب الحرام والشبهات

الشيخ جابر بغدادى
الشيخ جابر بغدادى فى احدى المجالس العلمية

أكد الشيخ جابر البغدادى، وكيل الطريقة الخلوتية بمحافظة بنى سويف، على أن صلاح القلب يأتى بتقوي الله، وإستقامة القلب إستقامة في الدين، وإذا إستقام قلبك إستقامت أحوالك.

وأضاف الشيخ جابر البغدادى، خلال أحد دروسه العلمية والدينية بمدينة بنى سويف، أن الله تعالى يحمى محارمه، فلا يجوز للإنسان أن ينتهك محارم الله من “سرقة، وقطع أرحام، وعقوق، وزنا، وربا”، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، مشددا على ضرورة اتباع المسلمين الحلال واجتناب الحرام والشبهات، حتي يدخلوا في معية الله، ورعايته وعنايته.

وأشار إلى قول أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، حينما قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول :  إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ؛ فمن إتقي الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول الحمي يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمي وألا وإن حمي الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

جابر بغدادي، من مواليد (3 يوليو 1977-)، داعية وشاعر مصري ينتمي للمدرسة الصوفية الحديثة، نشط في مجال تعزيز الأخلاق وتحقيق مقام الإحسان، وتربية النفس والقلب وتطهيرهما من الرذائل وتحليتهما بالفضائل، وهو وكيل الطريقة الجودية الخلوتية في محافظة بني سويف، كما أنه يشغل منصب مدير عام مؤسسة القبة الخضراء لتنمية وإحياء التراث، وعضو نقابة قُراء القرآن الكريم.

جابر بغدادي صلاح القلب تقوى الله اجتناب الحرام الشبهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

مصدر أمني: قتل عامل «ديلفري زفتى» كان بدافع السرقة

فتح تحقيق في واقعة غرق «طفل البيارة» بدمياط

زلزال جديد يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر وفلسطين وسوريا

الليلة.. عمر خيرت يلتقي جمهوره بحفل موسيقي بدار الأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل