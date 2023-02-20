الليلة.. يسرا وكارول سماحة فى أول عرض لمسرحية «تقدر»

تعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسرحية "تقدر" ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقنوات مدرستنا.

ومن المقرر أن يحل صناع وأبطال عرض "تقدر" ضيوفا مساء اليوم، على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC للحديث عن كواليس العمل وأهمية مبادرة إحياء المسرح المدرسي.

وتكشف المخرجة بتول عرفة عن كواليس العرض واختيار أبطاله، فيما يتحدث السيناريست مدحت العدل عن كتابته سيناريو "تقدر"، واختيار قصته ومحاوره.

كما يحل خلال الحلقة الأبطال من الشباب وطلاب المدارس، الذين شاركوا في العرض بعدد من الشخصيات.

وكشف القائمون على العرض أنه عقب انتهاء الحلقة مع برنامج "صاحبة السعادة" ستتم إذاعة العرض المسرحي كاملاً على شاشة DMC إحدى قنوات المجموعة المتحدة.

ويعتبر العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

شارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، منهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وحنان مطاوع، أسماء أبواليزيد ومحمد الشرنوبي وأحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبدالواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.