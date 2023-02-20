الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة قتل زميله بروض الفرج

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس سائق “توك توك” 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زميله بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات حبس سائق توك توك قتل خلافات بينهما

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

نشرة الحوادث| المشدد 10 سنوات لشريك عادل حبارة.. والتحفظ على أموال البلوجر «هدير عاطف»

«خلاف قديم السبب».. القصة الكاملة لذبح «دليفرى زفتى» بالغربية

بعد زيارة بايدن لـ كييف.. السفارة الأمريكية بموسكو: «التنسيق جاء لأسباب أمنية»

«شدنى من شعرى».. تفاصيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل