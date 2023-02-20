تجديد حبس سائق بتهمة قتل زميله بروض الفرج

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس سائق “توك توك” 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زميله بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.