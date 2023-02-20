«شجرة مازالت تنبت بالثمار».. فيلم عن المسرح القومي على «الوثائقية»

بثت قناة «الوثائقية»، فيلم وثائقي عن المسرح القومي بعنوان «شجرة ما زالت تنبت بالثمار بعد أكثر من 100 عام».

وبدأ الفيلم بعرض مقتطفات متنوعة من المسارح القديمة مصحوبة بأصوات فنانين مختلفين، أبرزهم الراحل يوسف وهبي.

وقالت الممثلة سميرة عبدالعزيز: "مش أي حد يقدر يقف على خشبة المسرح ويحترمها، أنا بحترم خشبة المسرح القومي، وأتشرف بانتمائي له، وبعتبره بيتي ومعبدي، لما باجي فيه بحس كأني داخلة محراب، بدأت شغل وأنا عمري 18 سنة".

وتابعت الممثلة سوسن بدر: "كنت باجي مع أمي وهي أحيانا كان بيبقى ليها عروض على المسرح القومي، ومن ساعتها وهو حلمي".

وأكمل الممثل سامي مغاوري: "بحس إني بقيت طويل القامة وعريض المنكبين وصوتي عالي، بحس بنفسي وإنّي ممثل مميز لأني واقف بمثل على خشبة المسرح القومي".

وأضاف المخرج خالد جلال: "أنت تأتي إلى هذا المكان لأن هناك قيمة فنية تقدم على خشبة هذا المسرح".