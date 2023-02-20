الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تشهد اصطفاف 5 سيارات مكبس لدعم منظومة النظافة

النظافة
النظافة

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اصطفاف عدد ٥ سيارات مكبس تم شراؤهم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري إدارتي المركبات والمشتريات.

كما اطلعت المحافظ على آلية العمل وإمكانيات تلك السيارات التي تصل سعة السيارة الواحدة منها ١٢ متر مربع، وبقدرة محرك ٣٢٠ حصان ومزودين بعدد ٣٠ صندوق للقمامة.

وأشارت محافظ دمياط إلى حرص المحافظة على حصر احتياجات منظومة النظافة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء بها بكافة المناطق كما وجهت بتوزيع تلك السيارات بالمدن التي تتطلب دعمها بهذا النوع من السيارات.

مكبس دمياط محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط

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