الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هاني الناظر يقدم وصفات سحرية لعلاج قشرة الشعر وحب الشباب

هاني الناظر
هاني الناظر

أوضح الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أسباب السواد حول الفم وعلاجه.

تشققات الجلد

وأشار خلال حواره اليوم على قناة TEN، إلى أن هناك علاج فعال وسريع لمرض تشققات الجلد في منطقة كعب القدم، حيث إن هناك تركيبة “مرهم” حامض السريسليك 5 % يتم تحضيرها داخل الصيدليات.

حب الشباب

وأضاف ان هناك علاج هام لـحب الشباب والبشرة الدهنية عن طريق مقدار كوب من ملح الطعام على 9 أكواب من المياه، ويتم استخدامها على الوجه لمدة 10 دقائق يوميا.

قشرة الشعر

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية، أن هناك أيضا علاج لقشرة الشعر عن طريق استخدام الخل والمياه.

رائحة العرق

ونوه أن يمكن استخدام “الشبة” البودرة أو الحجر للحماية من رائحة العرق فضلا عن مزيلات العرق الجاهزة والتي تحتوي على مواد تؤدي إلى اسمرار الجلد وأيضا بعض الالتهابات.

نضارة البشرة

واختتم الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أنه يمكن استخدام زيت لوز الحلو للبشرة بشكل عام لما له فوائد عديدة تساهم في نضارتها.

تشققات الجلد حب الشباب قشرة الشعر رائحة العرق نضارة البشرة

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وائل لطفي

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