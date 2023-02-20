العثور على جثة «الديلفرى المختفي» مذبوحا بقرية سنباط بزفتى بالغربية

تمكن فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، من العثور على جثة عامل توصيل الطلبات “الديلفري" الغائب منذ أول أمس السبت، حيث عُثر على جثته مذبوحًا وبجواره الدراجة البخارية التي كان يستخدمها مما يستبعد فكرة سرقته.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، إخطارًا بالعثور على جثة لشخص في العقد الخامس من عمره وبها جرح قطعي بالرقبة، وبجواره دراجة بخارية كان يستقلها على الطريق بين الواصل بين قريتي سنباط مركز زفتي، والعزيزية مركز سمنود، وبمطابقتها بمواصفات الشخص المذكور في بلاغ اختفاء عامل توصيل الطلبات التابع لإحدى شركات التوصيل خلال توصيله إحدى طلبات مطعم سوري شهير بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، واستدعاء أهله للتعرف عليه، فتأكدوا منه.



وكانت مباحث مديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، قد كثفت من جهودها لكشف ملابسات اختفاء عامل توصيل طلبات "ديلفري" يعمل بشركة خاصة لتوصيل الطلبات بمدينة زفتي، وذلك خلال توصيله أحد الطلبات لإحدى القرى التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور مركز شرطة زفتي، التابع لمديرية أمن الغربية، يفيد وصول بلاغ من أهالي عامل توصيل طلبات يعمل لحساب شركة توصيل طلبات عامة، طلبه أحد المطاعم التي تُقدم الطعام السوري بمدينة زفتي، لتوصيل أوردر خارج نطاق المدينة، وبالتحديد لأحد العملاء بقرية سنباط، واتفقوا على رسوم التوصيل، وبالفعل تحرك عامل توصيل الطلبات حاملًا الطعام إلى المكان المطلوب ولكنه يعد.