الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في قتل مواطن بدائرة مركز شرطة بلبيس في القضية رقم 18897 لسنة 2022 جنايات مركز شرط بلبيس، المقيدة برقم 3548 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

 بداية الواقعة  عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم "شريف. ج"، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ بتهمة الشروع في قتل المجني عليه "أيمن. ش" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد. وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قد شرع في قتل المجني عليه بعدما تعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض (سكينًا) فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تداركه بالعلاج على النحو المبين في التحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المشدد المستشار أحمد سليمان الجمل قتل

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