إحالة 3 سرقوا نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بالجيزة باحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، في وقت سابق، حبس 3 عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من مندوب شركة بالإكراه في الحوامدية.

واعترف المتهمون في أقوالهم أمام النيابة العامة بأنهم تتبعوا المجني عليه، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ الذي بحوزته، وفروا هاربين، وأضافوا في أقوالهم أنهم قرروا سرقة المجني عليه، وقسموا المبلغ المالي بينهم، وضبط بحوزتهم سلاح ناري خرطوش، وسلاح أبيض، اعترفوا باستخدامهما في تهديد المجني عليه وسرقته، وأرشدوا عن المبلغ المالي.