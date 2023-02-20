الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 سرقوا نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة باحالة  3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، في وقت سابق، حبس 3 عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من مندوب شركة بالإكراه في الحوامدية.

واعترف المتهمون في أقوالهم أمام النيابة العامة بأنهم تتبعوا المجني عليه، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ الذي بحوزته، وفروا هاربين، وأضافوا في أقوالهم أنهم قرروا سرقة المجني عليه، وقسموا المبلغ المالي بينهم، وضبط بحوزتهم سلاح ناري خرطوش، وسلاح أبيض، اعترفوا باستخدامهما في تهديد المجني عليه وسرقته، وأرشدوا عن المبلغ المالي.

النيابة العامة الجنائية نصف مليون جنيه مندوب شركة 3 عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

ضبط شخصين يشتبه في تورطهما بقتل عامل الديلفري بالغربية

ميركل تقع فى فخ مخادعين روس وتحادث منتحلًا لشخصية رئيس أوكرانيا السابق

بايدن يغادر كييف بعد زيارة غير معلنة لأوكرانيا

فى ظل خطر الحرب.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الحيلة الأمنية لتأمين بايدن فى كييف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل