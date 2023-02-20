الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأمين المساعد للدعوة بـ «البحوث الإسلامية» يشارك في احتفال جامعة بني سويف بذكرى الإسراء والمعراج

احتفال بني سويف بالإسراء
احتفال بني سويف بالإسراء والمعراج

شارك الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها جامعة بنى سويف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بالتعاون مع منطقة وعظ بني سويف؛ وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من طلاب وطالبات الجامعة، ووعاظ وواعظات منطقة الوعظ.

وتناول الأمين المساعد خلال كلمته في الاحتفال رحلة الإسراء والمعراج، موضحًا تفاصيل هذه الرحلة المباركة، والأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ومركزًا على الدروس المهمة المستفادة من هذه الرحلة المباركة، كما استعرض بالأدلة القاطعة من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة ثبوت هاتين الرحلتين للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومرافقته لجبريل عليه السلام، فضلًا عن الدروس المهمة من الرحلتين ومنها شرف العبودية لله في قوله تعالى"أسرى بعبده".

كما تناول الهواري بعض الآيات التي رآها الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- أثناء رحلة الإسراء، وكيفية الاستفادة منها كرسائل مباشرة في واقعنا المعاصر الذي يعاني الكثير من الأمراض الأخلاقية وغياب القيم، والتشكيك في ثوابت الدين.

الدكتور محمود الهواري ذكرى الإسراء والمعراج رئيس الجامعة وعظ بني سويف أمين البحوث الإسلامية

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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