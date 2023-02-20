الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تسليم عقود تعيين لذوي الهمم في الجيزة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة أن 20 عاملا من ذوي الاحتياجات الخاصة تسلموا عقود عمل في شركة بيانكو جروب للصناعات المتكاملة، في إطار خارطة طريق وزارة القوى العاملة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة محمد طه - في تصريحات صحفية - إن التعيينات الجديدة لذوي الهمم تأتي أيضا تنفيذا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وبرعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأن العقود جرى تسليمها بحضور سيد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير الموارد البشرية محمد خليفة، والمستشار القانوني للشركة رجب ناجح، وعن المديرية: محمد رمضان مدير إدارة بحوث العمالة، وسيد رشاد مدير مكتب تفتيش الصف، وعبد الحميد أحمد مفتش تفتيش الصف، مشيرا إلى أن ذوي الهمم ممن جرى تعيينهم سوف يحصلون على رواتب مناسبة، ورعاية اجتماعية وصحية متكاملة.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت - في بيان لها أمس الأحد - عن أن مديرياتها، ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع الخمسة الماضية، قامت بِحصر 42 % من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملا.. راصدة مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليونا و477 ألفا و373 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 ألفا و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 74 ألفا و254 عاملا وأن المعين منهم فقط 42 ألفا و63 عاملا، والمتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 32 ألفا و191 عاملا.

وأكدت الوزارة أنه على مدار الـ5 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشآت، ويجرى الآن عملية باقي الحصر، وتعيين باقي الأعداد.

القوي العاملة تعلن تسليم عقود تعيين لذوي همم في الجيزة الجيزة أعلنت وزارة القوى العاملة أن 20 عاملا من ذوي الاحتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة أعلنت وزارة القوى العاملة

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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