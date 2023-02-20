وزير التجارة والصناعة يستقبل نائب رئيس الوزراء بأوزباكستان لبحث التعاون التجاري والصناعي

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، السيد جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان والوفد المرافق له والذى ضم السيد لذيذ كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة والسيد منصوربيك كيليتشيف سفير أوزباكستان بالقاهرة، إلى جانب عدد من المسئولين بدولة أوزباكستان، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض اللقاء عددا من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، حضر اللقاء السيد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة أوزبكستان باعتبارها إحدى الدول الهامة بمنطقة وسط قارة آسيا، ويمكن الاستفادة منها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول تلك المنطقة، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية لدولة كبيرة مثل أوزباكستان في عدد كبير من القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن هناك فرص ومقومات استثمارية كبيرة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال بدولة أوزباكستان وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير بمزايا تفضيلية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ونوه الوزير، إلى أن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق فيما يتعلق بتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين والتى تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وكذا التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لبدء مشروعات مشتركة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.

ولفت إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك وبما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح أفق ومجالات جديدة للتعاون بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وكذا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وأوزباكستان.

وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 49.9 مليون دولار مقارنة بنحو 46.6 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 7 %، مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة بالسوق المصرى والتى تحظى باهتمام دوائرالأعمال بدولة أوزباكستان لا سيما في مجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والإلكترونيات والطاقة المتجددة والأدوية.

ومن جانبه أكد جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى اهتمام الشركات الأوزبكية بالاستثمار في السوق المصري خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدخول في مشروعات صناعية تكاملية مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين وكذا أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وأسواق رابطة الدول المستقلة الأورأسيوية CIS .

وذكر أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضائيف للقاهرة ستمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الراسخة بين البلدين، لا سيما وأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى أوزباكستان في عام 2018 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وطشقند، لافتا إلى التوجه الحالى لدولة أوزباكستان نحو تعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.