الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالشروع فى قتل شخص لسرقته بالقطامية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية تجديد حبس متهم بالشروع في قتل مواطن يحمل جنسية إحدى الدول لسرقته بالقطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، مصابا بجرح قطعى بالجسم، حيث أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ومحاولة سرقته، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم، بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثاً إصابته المشار إليها ومحاولة سرقته.

وباتخاذ الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

قاضي المعارضات جنح القطامية الشروع في قتل جنسية قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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