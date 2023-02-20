البيضاء بـ 90 جنيها والبيض بـ130.. أسعار الدواجن في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق حيث سجلت الأسعار في المزارع عند 83 جنيهًا للكيلو، يباع للمستهلك في المحلات بسعر 90 جنيهًا للكيلو، وهو أعلى ارتفاع وصلت له الفراخ البيضاء في الأسواق.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع 75 جنيهًا، ويباع إلى المستهلك في الأسواق بسعر 82 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما وسجل سعر الدواجن البلدي في المزارع 103 جنيهات للكيلو، يباع حاليا للمستهلك في المحلات بسعر 106 جنيهات للكيلو، والسعر يختلف من منطقة سكنية إلى أخرى، بينما سجل سعر الفراخ الحمراء الساسو في المزارع 98 جنيهًا للكيلو ، يباع المستهلك في الأسواق بسعر 105 جنيهات للكيلو.

- أسعار الكتاكيت

وسجل سعر الكتكوت الابيض اليوم في الأسواق المحلية إلى 28 جنيهًا للكتكوت ، هو أعلي سعر وصل له في الأسواق،وسجلت الدواجن البانية ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق ووصل سعر كيلو البانيه حاليا في المحلات التجارية من 190 إلى 200 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر أوراك الفراخ 96 جنيهًا للكيلو، بينما يباع كيلو الكبد والقوانص بسعر 85 جنيها، أما الأجنحة سعر الكيلو وصل إلى 60 جنيهًا.

وشهدت أسعار البيض استقرارا حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع 126 جنيهًا، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر 133 جنيهًا للكرتونة وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع سعر 125 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك في المحلات التجارية بسعر 130 جنيهًا للكرتونة.

وكان قد أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الإفراج عن الأعلاف بدون ضوابط خلق سوق سوداء في سوق الأعلاف وعمليات احتكار من التجار، مؤكد على ضرورة الإفراج عن الأعلاف بكميات كافية ومستدامة ومحاربة السوق السوداء لتوفير الخامات للمربين .