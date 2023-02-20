أفضل الإطلالات في حفل توزيع جوائز بافتا 2023 (صور)

مرة أخرى تثبت جوائز بافتا أنها واحدة من أفضل الليالي في أزياء موسم الجوائز، فعلى الرغم من أن الأمير ويليام شغل منصب رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون منذ عام 2010 لم يحضر أمير وأميرة ويلز حفل العام الماضي بسبب ظروف خاصة، في 19 فبراير عاد الزوجان الملكيان إلى السجادة الحمراء لبافتا، حيث اختارت كيت ميدلتون إعادة تدوير ثوب شيفون أبيض من ألكسندر ماكوين مع زوج مذهل من قفازات الأوبرا السوداء.

إذا نظرت عن كثب، ستلاحظ أن العديد من المشاهير يرتدون بدلاتهم وأثوابهم بشرائط زرقاء صغيرة، حيث ارتدى نجوم من بينهم جيمي لي كورتيس وكيت بلانشيت وأنجيلا باسيت الدبابيس لإظهار دعمهم للاجئين في جميع أنحاء العالم.

يصادف أيضا أن البيان المهم التي قدمته وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يتماشى تمامًا مع فستان صوفي تورنر الشفاف المصنوع من الأحجار الكريمة.

إليك أفضل إطلالات السجادة الحمراء للمشاهير من حفل توزيع جوائز BAFTA لعام 2023.

فلورنس بوج

سيطر تصميم هاريس ريد على السجادة الحمراء لعام 2023 بافتا، حيث تكون المظهر الدراماتيكي لنجمة وندر ستار من بلوزة مكشوفة من التول وكشكشة ذات ثنيات وتنورة طويلة من التول بكشكشة على شكل حورية البحر.

جودي تيرنر سميث

ارتدت جودي تيرنر سميث ثوبًا أرجوانيًا مذهلاً على السجادة الحمراء لعام 2023 من BAFTA، تضمن الفستان عددًا من التفاصيل مثل البلوزة الشفافة والترتر في كل مكان والتفاصيل المصقولة بالريش، زين الريش الأرجواني المتدرج التنورة بالإضافة إلى الأكمام والزخارف الزهرية حول الجزء العلوي وأكمام الفستان.

صوفي تيرنر

ارتدت صوفي تورنر فستانًا من الدانتيل من Louis Vuitton على السجادة الحمراء، كان الفستان طويل الأكمام بطول الأرض مغطى بالجواهر لإضفاء لمسة خفيفة من الألوان والجاذبية المرئية، كانت كل جوهرة مختلفة الحجم والشكل واللون مما يوفر لمحات صغيرة من المرح طوال المظهر، أكملت الممثلة إطلالتها بكعب أسود.

سينثيا إريفو

لفتت الأنظار بفستان جريء من Louis Vuitton على السجادة الحمراء لـ BAFTA لعام 2023، ارتدت النجمة الفستان المعدني المهيكل وأقرنته بإكسسوارات معدنية، كان الثوب الذي كان نحاسيًا وشمل تفاصيل هامشية يتدفق خلف الممثلة في قطار قصير، قامت بإقران مظهرها بالمجوهرات الذهبية وحقيبة القابض الذهبية.