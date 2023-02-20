مدير «الرعاية الصحية» يتفقد منشآت الهيئة بالإسماعيلية

تفقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية وعدد من قيادات الهيئة، عددًا من منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، شملت «مجمع الإسماعيلية الطبى» «مستشفى فايد التخصصى»، «وحدة طب أسرة فنارة»، «مركز طب أسرة فايد»، «مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة»، «مستشفى القصاصين المركزي»، ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

تأتي الجولة في إطار متابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على ماتقدمه المنشآت من خدمات طبية وعلاجية ورعاية صحية بأعلى معايير الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وخلال الجولة التفقدية تم المرور على الأقسام المختلفة بالمنشآت، فيما تم استطلاع آراء المرضى المترددين على أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والقسم الفندقي، ومراجعة سياسات العمل بالأقسام المختلفة.

وخلال الزيارة أيضًا، تم تفقد أقسام العنايات المركزة، الأورام والصيدليات، التسجيل الطبي، وبنك الدم، وتم تفقد مخازن الأدوية، والمستلزمات، للوقوف على مدى توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم تفقد سير العمل بإدارة الموارد البشرية، التعاقدات، والتدريبات، فيما اختتمت الجولة التفقدية بمراجعة أعمال التشطيبات الخاصة بمستشفى القصاصين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة، لتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.