الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد تركيا وسوريا.. علاء النهرى يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

علاء النهرى
علاء النهرى

قال الدكتور علاء النهري، أستاذ علم الاستشعار عن بعد لعلوم الأرض، إن نفس عدد الزلازل التي تتم حاليًا كانت موجودة من قبل ولكن تطور أجهزة الإحساس بالزلازل جعلتنا نشعر بها أكثر.

العالم به 3 أحزمة زلزالية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العالم معروف أن به 3 أحزمة زلزالية منها حركة المحيط الهادي بين أمريكا الغربية حتى اليابان وهو مسئول عن 80% من الزلازل في العالم.

وتابع، أن الحزام الثاني الذي ضرب تركيا وهو قادم من سومطرة وإندونيسا ومرورًا بإيران والأناضول بتركيا ويمتد حتى المغرب والجزائر، مشيرًا إلى أن  سبب الزلزال هناك  التقاء 3 صفائح إلكترونية وهي العربية والإفريقية وأورأسيا الثلاثة التقوا معا فحدث زلزال قوي.

وأشار إلى الشخص الهولندي الذي يتوقع زلزال بمصر بعد وقوعه في تركيا وسوريا، كان الأقرب أن يتحدث عن المغرب لأنها ضمن الحزام ولكن مصر بعيدة تمامًا عن الزلازل.

مصر تركيا أحزمة زلزالية الشخص الهولندي علاء النهري زلازل

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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