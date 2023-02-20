برشلونة يفوز على قادش بثنائية نظيفة فى الدورى الإسبانى

فاز فريق برشلونة على ضيفه قادش بهدفين دون مقابل، فيالمباراة التي جمعتهما ، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

فريق برشلونة سيطر على أحداث الشوط الأول، لكن روجير مارتي سجل هدفًا لـ قادش في الدقيقة 19، تم إلغائه بداعي التسلل.

وتمكن سيرجي روبيرتو من تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 43، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيران توريس من الجهة اليمنى، بعد مراوغته لاعبي قادش ببراعة.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 46 بتسديدة أرضية رائعة من داخل منطقة جزاء قادش.

وسجل روجر مارتي هدفًا لـ قادش في الدقيقة 59، تم إلغائه بداعي التسلل ايضًا.

وسدد كريستوفر راموس دي لافلور، تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها شتيجن ثم ارتطمت بالقائم الأيسر لمرماه.

وتصدى القائم الأيسر مرة أخرى لتسديدة لوزانو لاعب قادش تلك المرة، في الدقيقة 87.

واستمرت محاولات لاعبو قادش لهز شباك برشلونة في الشوط الثاني، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بانتصار أصحاب الأرض، الفريق الكتالوني بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد قادش عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.