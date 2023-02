بافتا 2023.. كيت بلانشيت وأوستن بتلر يحصلان على جائزة «أفضل ممثل وممثلة»

فازت النجمة الأسترالية كيت بلانشيت بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز بافتا، اليوم الأحد، عن دورها كقائد اوركسترا في فيلم "تار".

وقالت شاكرة زملائها المرشحات: "هذا أمر غير عادي. لم أعد أي شيء (لأقوله) لأنه كان عاما استثنائيا للمرأة".

فيما فاز الممثل الأمريكي أوستن بتلر، اليوم، بجائزة بافتا للممثل الرائد عن أدائه القوي لملك الروك أند رول في فيلم "إلفيس بريسلي".

قال بتلر بعد تسلم الجائزة" هذا يعني العالم بالنسبة لي"، وقد ظهر وهو يضع وشماً خاص بالفيس بريسلي.



كما حصل فيلم All Quiet on the Western Front بجائزة BAFTA لأفضل فيلم لهذا العام.

حفل بافتا لعام 2023

بدأ الحفل المبكر المبكر بخمس جوائز، بما في ذلك جائزة "أفضل فيلم بغير اللغة الإنجليزية" والتصوير السينمائي ، وذلك في إطار التحضير للفرقة الموسيقية الرئيسية لاحقًا في ما يعد مؤشرًا رئيسيًا لجوائز الأوسكار في 12 مارس.

واختارت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، الممثل البريطاني ريتشارد إي جرانت لاستضافة حفل توزيع جوائز البافتا هذا العام، بحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، بعد فترة من التردد بسبب أزمة تصريحات الأمير هاري وانتقاده لأسرته مؤخرا.