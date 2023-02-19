محافظ كفرالشيخ يكرم 52 متميزاً ويشيد بحفظة القرآن

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، 52 متميزاً من أبناء المحافظة عرفاناً بجهودهم المبذولة في أداء عملهم، خلال اللقاء الجماهيري الذى عقد بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن إتقان العمل والسعي الى التميز وبذل الجهد دون رقيب، من السلوكيات الأخلاقية النابعة من الضمير والحث الوطني، حيث استطاع المتميزين بأدائهم ﻷعمالهم ترك بصمة إيجابية في المجتمع ليكونوا بذلك نبراساً ونموذجاً يحتذى به الشباب الطموح الذي يسعى للوصول إلى القمة، ورفعة الوطن وتقدمه لتعتلي بلادنا مكانتها وريادتَها اللائقةَ على كافَّةِ المستويات.

أضاف محافظ كفرالشيخ، انه تم تكريم 52 متميزاً من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث تم تكريم 2 من النماذج المشرفة من آسر شهداء الوطن بمحافظة كفرالشيخ وهم "اسرة الشهيد البطل الرائد أحمد بسيوني أبوالخير، ابن قرية الأبعادية مركز الحامول"، و"أسرة الشهيد البطل الجندي مجند ماهر عطية عبدالمجيد مسيوغه، ابن قرية أبو أحمد مركز سيدي سالم".

كما تم تكريم 3 نماذج مشرفة من حفظة القرآن الكريم الحاصلين على مراكز عالمية فى حفظ القران الكريم وهم "الطالبة أسماء عادل سيد أحمد لحصولها على المركز الأول بالمسابقة العالمية في حفظ القران الكريم، و"الطالب سعيد إبراهيم سعد شويته لحصوله على المركز الثالث بالمسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم و"الدكتور مصطفى محمد مصطفى لحصوله على جائزة المُحفظ المثالي على مستوى الجمهورية للعام 2022.

بالإضافة إلى تكريم 3 طلاب متفوقين دراسياً من ذوي الهمم وهم "الطالب أحمد هشام عبد القادر لتفوقه الدراسي بالصف الثالث الابتدائي مدرسة النور للمكفوفين، و"الطالبة أمينة رضا عبد المنعم، لتفوقها الدراسي بالصف الأول الثانوي مدرسة النور للمكفوفين، و"الطالب حسني عصام شفيق لتفوقه الدراسي بالصف الثالث الإعدادي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

كما تم تكريم الطفلتين تالين وتاليا حسام الدين جابر؛ لحصولهما على بطولة الجمهورية في الجمباز "كأس مصر للعام 2023” تحت سن 6 سنوات آنسات.