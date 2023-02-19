الكشف على 2010 مواطنين فى ختام أعمال القافلة الطبية بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بكفر الشيخ، ضمن مبادرة «حياة كريمة» أعمالها، بقرية حاذق التابعة لمركز بيلا، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونهي الجزار، مدير الإدارة الصحية ببيلا.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وشملت 12 عيادة في 10 تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والرمد، والنساء، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والجلدية، والأسنان»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، واستمرت لمدة يومين، وتم تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2010 مترددين وخضع 110 مرضى للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ 206 حالات وأشعة لـ 52 حالة، وتلقى 1105 مواطنين ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف «شنح» أنه تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 حالات، والتحويل لأقرب مستشفى لـ32 حالة، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكل من الإدارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي، على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة عمليات التكثيف والتعقيم، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفاً من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بشتى السبل.