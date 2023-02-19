أمير حدود داعش: كنت فى سياحة جهادية وذهبت إلى ليبيا وفلسطين وسوريا

قال هيثم عبدالحميد، أمير حدود داعش، إنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى جبهة النصرة، بعد إلحاح من صديق له يدعى أمجد.

وأضاف، خلال لقائه على قناة "الوثائقية" مع الإعلامي أحمد الدريني، أنه كان في ليبيا ولكن لم يكن مرتاحا هناك فقرر الذهاب إلى صديقه في سوريا، وكان ذلك في نوفمبر 2012، متابعا: "في التوقيت ده مكنش في حاجة اسمها تنظيم الدولة في العراق والشام، وكان تنظيم النصرة هو الأكثر شيوعا".

ولفت هيثم عبدالحميد إلى أنه سافر إلى فلسطين أيضًا قبل انتقاله إلى سوريا، معلقا: "كنت في سياحة جهادية من ليبيا إلى غزة إلى سوريا".

وعن تنقله بين ليبيا وفلسطين وسوريا، قال: "لم أكن أشكو من ضوائق مالية، وكان في حالة في العالم العربي حريات عالية ودعوة للمشاركة وكنت أشارك لنصرة الشعوب العربية".

وأردف: "الكل كان بيشارك وأمامه الفرصة يذهب إلى سوريا وليبيا وغيرها في هذه الفترة وكل شخص يحكم بنفسه ويختار ماذا يفعل، لأن هذه الفترة كان هناك سهولة في الانتقال بين الحدود".