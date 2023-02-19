الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمير حدود داعش: كنت فى سياحة جهادية وذهبت إلى ليبيا وفلسطين وسوريا

امير حدود داعش
امير حدود داعش

قال هيثم عبدالحميد، أمير حدود داعش، إنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى جبهة النصرة، بعد إلحاح من صديق له يدعى أمجد.

وأضاف، خلال لقائه على قناة "الوثائقية" مع الإعلامي أحمد الدريني، أنه كان في ليبيا ولكن لم يكن مرتاحا هناك فقرر الذهاب إلى صديقه في سوريا، وكان ذلك في نوفمبر 2012، متابعا: "في التوقيت ده مكنش في حاجة اسمها تنظيم الدولة في العراق والشام، وكان تنظيم النصرة هو الأكثر شيوعا".

ولفت هيثم عبدالحميد إلى أنه سافر إلى فلسطين أيضًا قبل انتقاله إلى سوريا، معلقا: "كنت في سياحة جهادية من ليبيا إلى غزة إلى سوريا".

وعن تنقله بين ليبيا وفلسطين وسوريا، قال: "لم أكن أشكو من ضوائق مالية، وكان في حالة في العالم العربي حريات عالية ودعوة للمشاركة وكنت أشارك لنصرة الشعوب العربية".

وأردف: "الكل كان بيشارك وأمامه الفرصة يذهب إلى سوريا وليبيا وغيرها في هذه الفترة وكل شخص يحكم بنفسه ويختار ماذا يفعل، لأن هذه الفترة كان هناك سهولة في الانتقال بين الحدود".

هيثم عبدالحميد أمير حدود داعش سوريا جبهة النصرة الوثائقية أحمد الدرينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

قناة «الوثائقية» «تريند تويتر» فى مصر بعد انطلاقها رسميًا

تفاصيل فعاليات مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

الانتقام دفع أدهم الشرقاوى لارتكاب أول جريمة فى حياته.. «الوثائقية» تكشف التفاصيل

الكشف على 2010 مواطنين فى ختام أعمال القافلة الطبية بكفر الشيخ

قوافل طبية ومعارض غذائية وتكريم أوائل الطلبة.. فعاليات "مستقبل وطن" بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»