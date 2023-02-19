الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ترك الطب للانضمام للإرهابية.. «الوثائقية» فى حوار مع أمير حدود داعش

أمير حدود داعش
أمير حدود داعش

عرضت قناة "الوثائقية" حوارًا مع الأمير الحدودي لتنظيم داعش، والذي يمتلك 3 أسماء وهم فهمي الأسود، ورشيد المصري، وهيثم عبدالحميد.

وكشف الإعلامي أحمد الدريني، في بداية الحوار، عن أن اسم هيثم عبدالحميد هو الموجود في السجلات المصرية، واسم رشيد المصري هو اسمه في تنظم داعش، وفهمي الأسود هو الاسم المزور في جواز سفره الذي هرب به.

ترك كلية الطب لينتهي به الحال في صفوف داعش

وكشف التقرير الذي تم عرضه في بداية الحوار، عن أن هيثم عبدالحميد، جاء فيه، أنه شاب مصري ولد في دبي، في مقتبل الثمانينيات من القرن العشرين، درس بكلية الطب وتركها والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتقلب بين منتديات الإنترنت الداعية للجهاد قبل الربيع العربي وقته والاستماع لأحاديث شيوخ السلفيين. 

وتابع أنه سافر بعد ثورة يناير والتحق بصفوف أحرار ليبيا وعاد لمصر وقرر أن يجاهد في سوريا وفيها التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ليجد نفسه وسط تجربة جنونية وأن خطاه تسارعت داخل التنظيم وتقلد العديد من المناصب ومنها أمير حدود داعش على الحدود تركيا، وأحد أهم المكلفين بالتواصل مع دول الجوار لينتهي به الحال في قبضة السلطات المصرية.

الأمير الحدودي لتنظيم داعش صفوف داعش كلية الطب هيثم عبدالحميد أحمد الدرينى

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