الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محمد حماقي يقدم واجب العزاء لأسرة الراحل مرسي عطاالله

حماقي
حماقي

قدم المطرب محمد حماقي واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي مرسي عطاالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والمقام بمسجد المشير طنطاوى.

كما قدم عدد من الشخصيات الرياضية والفنية والصحفية واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل من بينهم نقيب الصحفيين السابق عبدالمحسن سلامة والكاتب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام.

وترأس عطا الله اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك خلال عام 2005 وهي فترة شهد له الجميع بأن الكفاءة وحسن التقدير في واحدة من أصعب الفترات‏ التي مر بها الفارس الأبيض مطلع الألفية الحالية وقد اجتازها الراحل بنجاح حتى تم تسليم المهمة إلى مجلس إدارة منتخب.

محمد حماقى المطرب محمد حماقي مسجد المشير طنطاوي الصحفي مرسي عطاالله مرسى عطاالله

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