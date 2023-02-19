محمد حماقي يقدم واجب العزاء لأسرة الراحل مرسي عطاالله

قدم المطرب محمد حماقي واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي مرسي عطاالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والمقام بمسجد المشير طنطاوى.

كما قدم عدد من الشخصيات الرياضية والفنية والصحفية واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل من بينهم نقيب الصحفيين السابق عبدالمحسن سلامة والكاتب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام.

وترأس عطا الله اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك خلال عام 2005 وهي فترة شهد له الجميع بأن الكفاءة وحسن التقدير في واحدة من أصعب الفترات‏ التي مر بها الفارس الأبيض مطلع الألفية الحالية وقد اجتازها الراحل بنجاح حتى تم تسليم المهمة إلى مجلس إدارة منتخب.