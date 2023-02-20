أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين عقب الارتفاعات الجنونية المتتالية بفعل اضطراب العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة منذ شهر أكتوبر الماضي حيث تعتمد صناعة الحديد والصلب على استيراد مدخلات صناعة من الخارج.

سعر الحديد اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

تشهد أسواق بيع مدخلات التشييد والبناء استقرار نسبي في الأسعار داخل الأسواق المصرية عقب استقرار العملة الأمريكية في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري وفقا لقرار البنك المركزي وإليكم أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في الأسواق دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار:-

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28200 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 27350 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27300 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1905 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1840 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1900 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1840 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1840 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 18490 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1850 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1990 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلة 1890 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف 1830 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العامرية 1970 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1800 جنيه.

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