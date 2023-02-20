الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين عقب الارتفاعات الجنونية المتتالية بفعل اضطراب العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة منذ شهر أكتوبر الماضي حيث تعتمد صناعة الحديد والصلب على استيراد مدخلات صناعة من الخارج.

 

سعر الحديد اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

تشهد أسواق بيع مدخلات التشييد والبناء استقرار نسبي في الأسعار داخل الأسواق المصرية عقب استقرار العملة الأمريكية في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري وفقا لقرار البنك المركزي وإليكم أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في الأسواق دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار:-

 

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28200 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيه.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه.

مراسل «القاهرة الإخبارية»: تركيا تعلن خفض سعر الفائدة فى هذا الموعد

ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 27350 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27300 جنيه.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1905 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1840 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1900 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة  العسكري  1840 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1840 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 18490 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1850 جنيه.

txt

محلل أسواق مال: خفض سعر الفائدة التركية سيؤدى لتراجع الليرة

txt

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 19-2-2023 في التعاملات المسائية


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1990 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلة 1890 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف 1830 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العامرية 1970 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1800 جنيه.

 

اقرأ المزيد

تردد قناة الأهلي عبر نايل سات 

أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت اليوم سعر الحديد والاسمنت الحديد والأسمنت سعر الحديد الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

اتفاق أفريقى على تدابير جديدة للتحصين ضد الأمراض بعد جائحة كورونا

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

فرنسا تعلن اعتزامها تسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

الناتو يعلن انطلاق سفينة تحمل منازل متنقلة نحو تركيا

ريان جديد.. انتشال جثمان الطفل عماد بعد 8 ساعات من البحث عنه فى دمياط

ارتفاع عدد الطائرات الإماراتية لإغاثة تركيا وسوريا إلى 118 طائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين