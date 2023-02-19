محافظ دمياط تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

هذا وقد اطلعت "المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضًا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.

وفي سياق متصل، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الاعمال المدرجة بالخطة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حيث وجهت محافظ دمياط بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الأساسي من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.

تابعت الدكتور منال عوض محافظ دمياط، إتاحة الأرز للمواطنين بسعر مخفض حيث تقوم مديرية التموين بضخ كميات من الأرز رفيع الحبة الفاخر بمعارض أهلاً رمضان بجميع مدن المحافظة بالسعر الرسمي 15 جنيهًا.

كما قامت بضخ كمية قدرها 35 طنًا من الأرز العريض الحبة الفاخر بسعر 17 جنيه للمستهلك بخصم 1 جنيه لكل كيلو، ومتاح حالياً بالعديد من المحلات العامة بنطاق المدينة، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية بكميات كبيرة في محافظة دمياط.