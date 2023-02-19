الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

هذا وقد اطلعت "المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضًا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.

وفي سياق متصل، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الاعمال المدرجة بالخطة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حيث وجهت محافظ دمياط بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الأساسي من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.

تابعت الدكتور منال عوض محافظ دمياط، إتاحة الأرز للمواطنين بسعر مخفض حيث تقوم مديرية التموين بضخ كميات من الأرز رفيع الحبة الفاخر بمعارض أهلاً رمضان بجميع مدن المحافظة بالسعر الرسمي 15 جنيهًا.

كما قامت بضخ كمية قدرها 35 طنًا من الأرز العريض الحبة الفاخر بسعر 17 جنيه للمستهلك بخصم 1 جنيه لكل كيلو، ومتاح حالياً بالعديد من المحلات العامة بنطاق المدينة، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية بكميات كبيرة في محافظة دمياط. 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط أحداث دمياط اخبار دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

بث مباشر الفيلم الوثائقى أدهم الشرقاوى على قناة الوثائقية

«الداخلية» مع المواطن.. مواطنون بعد زيادة منافذ «كلنا واحد»: السلع بتخفيضات 30%

نشوب حريق داخل كنيسة بمركز أطفيح

إذا كنت صانع محتوى.. كيف تقدم إقرارك الضريبي إلكترونيًا؟

مبتكرو «شارك تانك».. هبة تنتج «شيالات الأطفال».. وهانى «ملك الإيبوكسى».. ومى تبدع الأزياء من الجلود

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»