الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي

العلاقات البرلمانية
العلاقات البرلمانية بين مصر وزيمبابوي

استقبل  المستشار بهاء أبو شقة  وكيل مجلس الشيوخ نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس اليوم، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له.

خلال اللقاء أكد المستشار بهاء أبو شقة على أهمية العلاقات البرلمانية بين مصر وزيمبابوي، مشدداً على حرص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على دعم كافة السبل التي من شأنها تطوير تلك العلاقة لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، لافتاً إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية ينعكس على كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ  أن العلاقات بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية شهدت تطوراً نوعياً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التوافق فى الرؤى و التنسيق في المواقف المشتركة في مختلف المحافل.

كما أكد المستشار بهاء أبو شقة على مواقف مصر الداعمة دائماً لكافة القضايا الإفريقية، لافتاً إلى أن موقف مصر من قضية سد النهضة لا يعني وقوف مصر ضد حق الشعب الإثيوبي في التنمية إنما ما تريده مصر أن يتم ملء السد في إطار قانوني يحترم المواثيق والأعراف الدولية ويحفظ للشعب المصري حقوقه التاريخية في مياه النيل.

ومن جانبه اكد رئيس برلمان زيمبابوي على تقدير بلاده  لأهمية دور مصر وثقلها في محيطها الإقليمي والدولي، مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقدماً التهنئة له ولمصر على نجاح مؤتمر المناخ الذي عقد نهاية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ  ،مؤكداً أن نتائج هذا المؤتمر ستنعكس إيجابياً خاصة بعد تأسيس صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية. 

وأشاد رئيس برلمان زيمبابوي بمجهودات جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الزيمبابوية ودورها في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والنائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

 


 

المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس برلمان زيمبابوي العلاقات البرلمانية بين مصر وزيمبابوي

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وائل لطفي

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