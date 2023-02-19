عضو لجنة تحكيم بمهرجان برلين.. أبرز معلومات عن المخرجة أيتن أمين

تصدرت المخرجة أيتن أمين تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد وضع صورتها على جدران مهرجان برلين في دورته الـ73، والمقام حاليًا حتى يوم 26 من شهر فبراير الجاري، وتشارك خلاله كعضو لجنة تحكيم.

ويرصد "الدستور"، خلال السطور التالية، أبرز معلومات عن المخرجة المصرية أيتن أمين.

- درست المخرجة آيتن أمين السينما وكان مشروع تخرجها من "آرت لاب" الجامعة الأمريكية فيلم "راجلها".

- قدمت فيلمين قصيرين عن مديحة كامل وعن تاريخ الرقص الشرقي.

- فازت المخرجة آيتن أمين بجائزة ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2010 عن سيناريو فيلم "69 مساحة".

- قدمت فيلم "ربيع 89" الذى يتعرض لمناقشة اضطراب المشاعر أثناء فترة المراهقة.

- تعتبر المخرجة المصرية الوحيدة التي تشارك بمهرجان برلين السينمائي المقام حاليا، وذلك ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول، GWFF، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

جدير بالذكر أن كشف مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض المهرجان فيلمه الأخير، The Fabelmans ، ويمنحه الجائزة في 21 فبراير 2023 .

حصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور.

حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.