الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواصلة العروض الفلكلورية لـ21 فرقة فنون شعبية داخل 14 موقع ثقافي بأسوان

العروض
العروض

وسط إقبال وحضور جماهيري كبير، وفي أجواء من البهجة والكرنفالات والعروض الفلكلورية التي عمت جميع مراكز ومدن المحافظة، وبرعاية من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واصلت 21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية عروضها داخل 14 موقعًا ثقافيًا قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية والأغاني التراثية والوطنية ضمن مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري. 

وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات الجارية من خلال الاستمرار في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة في مواقع العروض، بجانب التأكد من توافر وسائل الأمان والحماية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية. 

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل باعتبار ذلك ماراثون ثقافي وفني سنوي يساهم في الترويج والتسويق السياحي لأسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على أهالي أسوان بمختلف مدنها ومراكزها. 

وفي ذات السياق أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه جارِ تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون والتي تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية لـ10 دول هى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا. 

ولفتت إلى أن هناك 11 فرقة مصرية هي أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية. 

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أسوان الأغانى التراثية والوطنية البهجة والفرحة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنون الشعبية مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون

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