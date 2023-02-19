الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الدرينى»: نعرض على قناة «الوثائقية» أفلامًا تعرض لأول مرة بالشرق الأوسط

أحمد الدريني، رئيس
أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي

قال أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة الوثائقية لديها استحواذات على سلاسل أفلام وثائقية عالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على قناة «dmc»، أن المشاهد المصري سيكون متاحًا أمامه على قناة الوثائقية ما يراه أو ما يشاهده نظيره في العالم.

وتابع: «لدينا أفلام وثائقية من سويسرا والنمسا وبيرو وأمريكا، تتحدث عن الطبيعة والفضاء والفن والسياسة وكل شيء على الإطلاق».

وأردف: «نعرض حصريًا من خلال قناة الوثائقية أفلامًا تعرض لأول مرة في قناة الوثائقية بالشرق الأوسط».

أحمد الدرينى قطاع الإنتاج الوثائقي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الوثائقية أفلام وثائقية عالمية

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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