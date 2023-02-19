الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد الدرينى يكشف: هل تبث قناة «الوثائقية» على مدار الـ24 ساعة؟

أحمد الدريني
أحمد الدريني

قال أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة الوثائقية تبث على مدار الـ 24 ساعة، وسيكون هناك تنويهات على الشاشة بمواعيد عرض أفلامها وأوقات الإعادة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على قناة "dmc"، أن القناة ستعرض اليوم الجزء الأول من حوار "أمير حدود داعش"، في التاسعة مساء، وسيتم إذاعة الجزء الثاني والثالث أيام الثلاثاء والخميس في التاسعة مساء.

وتابع: "أول 8 دقائق، مجموعة قنوات المتحدة ستدخل في بث مشترك مع قناة الوثائقية".

وأردف: "نستهدف أن تكون قناة الوثائقية مصدرا معرفيا للمواطن المصري، لأنها ستحكي للمصريين حكاياتهم المنسية أو التي في سبيلها للتآكل".

 

أحمد الدرينى قطاع الإنتاج الوثائقي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الوثائقية

رئيس التحرير

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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