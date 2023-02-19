قبل كريستيان أتسو.. نجوم كرة قدم تصدروا مواقع التواصل بعد وفاتهم

حالة من الحزن تخيم على الوسط الرياضي، بعدما أعلن عن وفاة اللاعب الغاني كريستيان أتسو، مهاجم هاتاي سبور التركي وجناح تشيلسي السابق، بسبب الزلزال المُدمر الذي ضرب الجنوب التركي.

وشهد يوم 6 فبراير الماضي، زلزالًا مُدمرًا بقوة 7.9 ريختر ضرب جنوب تركيا، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمُصابين، وتلاها عدد من الهزات الارتدادية أدت إلى استمرار انهيار العديد من المباني السكنية.

وهناك الكثير من مشاهير الرياضة الذين تصدروا مواقع البحث الاجتماعي بعد الحوادث التي تسببت في وفاة اللاعبين، ففي السطور التالية نرصد أشهر الوقائع:

نيكلاس فاير آبند:

تسببت وفاة الموهبة الصاعدة في الدوري الألماني نيكلاس فايرآبند، في يناير عام 2015، في حالة من الحزن، حيث لقى الشاب الذي لم يتخط حاجز الـ20 من عمره حتفه بسبب حادث سير.

ووقع الحادث عندما كان اللاعب في طريقه إلى مطار هانوفر للالتحاق بفريقه الذي كان يستعد للذهاب إلى جنوب إفريقيا لإقامة معسكر تدريبي هناك، وحسب تقديرات الشرطة فإن سبب الحادث هو السرعة الجنونية للسيارة التي كان يجلس جونيور مالاندا في مقعدها الخلفي. وهكذا انتهت مسيرة مالاندا بشكل مبكر، إذ شارك في 17 مباراة فقط في الدوري الألماني مع فولفسبورج.

الكاميروني باتريك إيكينج:

توفي إيكينج عن عمر ناهز 26 عامًا مساء يوم الجمعة 6 مايو 2016، بنوبة قلبية بعد لحظات من نزوله إلى الملعب مع دينامو بوخارست الروماني في مباراة ضمن الدوري الروماني.

تحطم طائرة منتخب زامبيا:

كان من الحوادث الصعبة التي أثرت على الوسط الكروي باكمله، ففي يوم 27 أبريل 1993، تحطمت طائرة من طراز DHC-5 بعد وقت قصير من إقلاعها من ليبرفيل.

كانت الطائرة تقل معظم منتخب زامبيا لكرة القدم في رحلتهم إلى تصفيات كأس العالم ضد السنغال في داكار، وقد قُتل جميع الركاب وعددهم خمسة وعشرون بالإضافة إلى خمسة من أفراد طاقم الطائرة.

بييرماريو موروسيني:

توفي موروسيني يوم السبت 14 أبريل حين كان يلعب لفريقه ليفورنو، فأثناء مباراة الفريق أمام نادي بيسكارا ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وتحديدا في الدقيقة الحادية والثلاثين سقط اللاعب على أرضية الملعب لينقل إلى المستشفى فور سقوطه لكنه توفي هناك بسكتة قلبية وتم إلغاء المباراة.

محمد عبد الوهاب:

فارق محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي، الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا، فقد حقق خلال مشواره القصير في الملاعب والذي نجح في الحصول على 10 بطولات منها 7 بطولات مع الأهلي وثلاث بطولات مع المنتخبات.