«آمنة» و«حجازي» يفتتحان معرض منتجات المدارس الزراعية بالبحيرة

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، معرض منتجات مدارس التعليم العام والفني بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية بمشاركة 21 مدرسة فنية وزراعية أخرى.

وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

وتفقد الوزيران ونائب محافظ البحيرة، أقسام المعرض الذي يضم منتجات التعليم الفني الزراعي من منتجات الألبان والمربات بجميع أنواعها والمخللات والعجائن والمخبوزات والطيور الحية واللحوم والأرز ومشاتل الزهور والنباتات العطرية والصناعات اليدوية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن المعرض يضم منتجات التعليم الفني الصناعي من حجرات النوم الكبيرة والصغيرة للأطفال والمكاتب والأبواب والشبابيك والمصنوعات المعدنية النحاسية والأبواب المعدنية، بالإضافة إلى أقسام الملابس ومنتجات فصول التعليم المزدوج والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

كما أشاد اللواء هشام آمنة، بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المبذولة بمدارس التعليم الفني ودورها في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل والتوسع في فتح المشروعات وانعكاسه على سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيدًا بتنوع وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية التي تناسب أذواق ودخول المواطنين، حيث ظهر ذلك جليًا من خلال المنتجات التى يقدمها المعرض والمدارس الفنية بنطاق المحافظة.

وأكدت دكتورة نهال بلبع، أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية لتوفير المواد الغذائية بالأسعار الاقتصادية والمخفضة لمواجهة الغلاء وتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن البحيرة محافظة صناعية وزراعية عريقة، وتشهد تطورًا مستمرًا وتوسع في فتح المنافذ والمعارض والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفني الزراعي والتي بلغت 21 منفذًا، وكذا معارض "أهلاً رمضان" والتي تم افتتاحها لطرح كل أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق بمشاركة أجنحة لعرض معرض منتجات المدارس الزراعية.