45 دولة تؤكد مشاركتها بكأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات بالعاصمة الإدارية

أكدت 45 دولة مشاركتها بكأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات (فردي وفرق) المقرر إقامته خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد غلق التسجيل في الموعد المحدد له من قبل.

وسجل في منافسات البطولة 368 لاعبًا ولاعبة "202 رجال و 166 سيدات"، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقمًا قياسيًا في عدد الحضور من خارج مصر.

يشارك في منافسات سلاح الشيش رجال 202 لاعب يمثلون 37 دولة وهي الأرجنتين، أرمينيا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، المانيا، هونج كونج، المجر، الهند، ايطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، مالي، بولندا، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورة، صربيا، سلوفاكيا، الصين، الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

فيما يشارك في منافسات سلاح الشيش سيدات 166 لاعبة يمثلن 35 دولة وهي الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كوريا، لبنان، المكسيك، الفلبين، بولندا، بورتوريكو، رومانيا، سنغافورة، السويد، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وأكد عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، أن الاتحاد الدولي للسلاح لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة أعوام، وهذه الثقة زادت بعد التنظيم المصري المبهر لبطولة العالم للكبار 2022، ومن قبلها بطولة العالم للناشئين وبطولات كأس العالم والجائزة الكبرى على مدار الأعوام الماضية.

وأعرب عبدالمنعم الحسيني عن سعادته الكبيرة للنتائج الإيجابية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدًا أن السلاح المصرى أصبح مصنفًا عالميًا.