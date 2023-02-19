الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق دورة تدريبية فى مجال مهارات إدارة الأزمات بجامعة أسيوط

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

أشاد الدكتور احمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، بالجهاز الإداري المتميز للجامعة بكل إداراته وقدرته الناجحة في تسيير العمل خلال الأزمات، مشيراً الى  أهمية هذه السلسلة من الندوات والبرامج التدريبية  التي تنظمها الإدارة المركزية للموارد البشرية والادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب  بالجامعة.

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وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحديث وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة، لمواكبة التحديات والأزمات التي تواجهنا فى الوقت الراهن والمستقبل القريب.

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جاء ذلك تعقيباً على انعقاد الدورة  التدريبية  فى مجال مهارات  إدارة الأزمات، بحضور شوكت صابر ثابت وكيل أول الوزارة وأمين عام الجامعة، ومحمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و خالد عمران مدير عام  الإدارة العامة لادارة وتنمية المواهب، وبحضور عدد كبير من موظفي المبنى الإداري و الكليات  بالجامعة.

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وأكد شوكت صابر أن فن  إدارة الأزمات من  أهم التحديات التي تواجه الإدارة الحديثة، كما أنها أحد المحاور الرئيسية  لتحسين و تطوير سير العمل وسرعة اتخاذ القرارات من خلال التعرف على الأساليب العلمية فى فن وإدارة الأزمات.

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كما أوضح محمود يونس أحمد أن الدورة التدريبية  تتضمن العديد من المحاور وهي مفاهيم إدارة الأزمات و خصائص الأزمات و مراحلها، التخطيط لمواجهة الأزمات المحتملة، الأدوات العلمية لإدارة الأزمة، وأثر نظم المعلومات فى دعم قرارات الأزمة.

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 في حين قال خالد عمران أن الدورة التدريبية مستمرة، على مدار 3 أيام فى الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، كما يحاضر فى البرنامج الدكتور أحمد سيد سباعي، و الدكتور المعتز بالله البرنس بكلية التجارة، والدكتور محمد أحمد ثابت بكلية الآداب، وبمشاركة 50 من العاملين بالجهاز الإدارى بالجامعة.

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الإدارة المركزية للموارد البشرية الجهاز الاداري بالدولة الدكتور أحمد المنشاوى العاملين بالجهاز الاداري المستقبل القريب أمين عام الجامعة تطوير الجهاز الادارى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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