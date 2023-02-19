السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالاعتداء على مواطن وإحداث عاهة مستديمة لها بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده اعتداء المتهمين عليه بالضرب محدثين إصابته، بسبب خلافات بينهما، ما تسبب له في عاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.